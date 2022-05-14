экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан впервые избран вице-председателем Бюро Комитета экологической политики Европейской экономической комиссии ООН

CentralAsia (UZ) -  9-12 мая делегация Узбекистана в составе представителей Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и Постпредства нашей страны в Женеве приняла участие во внеочередном заседании Бюро Комитета экологической политики Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, сообщает ИА «Дунё».

На мероприятии рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к 9-й Конференции министров ЕЭК «Окружающая среда для Европы» (город Никосия, 5–7 октября), реализацией договоренностей, достигнутых в ходе 5-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде по окружающей среде (город Найроби, 28 февраля - 2 марта), а также обмен мнений по Батумской инициативе по «зеленой» экономике.

В четвертый день заседания прошли внеочередные выборы в Бюро КЭП. По их итогам путем закрытого голосования стран-участниц представитель Узбекистана был впервые в истории избран в состав Бюро КЭП в качестве вице-председателя.

Деятельность ЕЭК ООН по экологическим вопросам проводится с 1971 года, когда была создана группа старших советников правительств стран по экологическим вопросам, что привело к созданию Комитета по экологической политике (КЭП) в 1994 году. КЭП работает над оказанием поддержки странам в укреплении их экологического руководства и трансграничного сотрудничества, а также в усилении выполнения региональных экологических обязательств ЕЭК ООН и продвижении устойчивого развития в регионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • «Медуза»: В Донбассе идут сразу два наступления — российское и украинское
  • Глава Сената Узбекистана провела встречу с президентом Туркменистана
  • В Казахстане экс-глава департамента полиции признан подозреваемым по делу о январских событиях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com