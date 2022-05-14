Узбекистан впервые избран вице-председателем Бюро Комитета экологической политики Европейской экономической комиссии ООН

CentralAsia (UZ) - 9-12 мая делегация Узбекистана в составе представителей Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и Постпредства нашей страны в Женеве приняла участие во внеочередном заседании Бюро Комитета экологической политики Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, сообщает ИА «Дунё».

На мероприятии рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к 9-й Конференции министров ЕЭК «Окружающая среда для Европы» (город Никосия, 5–7 октября), реализацией договоренностей, достигнутых в ходе 5-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде по окружающей среде (город Найроби, 28 февраля - 2 марта), а также обмен мнений по Батумской инициативе по «зеленой» экономике.

В четвертый день заседания прошли внеочередные выборы в Бюро КЭП. По их итогам путем закрытого голосования стран-участниц представитель Узбекистана был впервые в истории избран в состав Бюро КЭП в качестве вице-председателя.

Деятельность ЕЭК ООН по экологическим вопросам проводится с 1971 года, когда была создана группа старших советников правительств стран по экологическим вопросам, что привело к созданию Комитета по экологической политике (КЭП) в 1994 году. КЭП работает над оказанием поддержки странам в укреплении их экологического руководства и трансграничного сотрудничества, а также в усилении выполнения региональных экологических обязательств ЕЭК ООН и продвижении устойчивого развития в регионе.