Четыре корабля КНР вошли в территориальные воды Японии близ спорных островов

CentralAsia (CA) - Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии к берегам спорных островов Сенкаку, передает японский телеканал NHK.

По данным 11-го регионального штаба береговой охраны, китайские корабли один за другим начали входить в территориальные воды Японии примерно с 10:30 до 10:45 14 мая (с 4:30 до 4:45 мск). В итоге суда находятся в японских территориальных водах у побережья Минамикодзимы (один из островов архипелага Сенкаку).

Береговая охрана Японии направила предупреждение кораблям Китая немедленно покинуть территориальные воды.

Необитаемый архипелаг (японцы называют его Сенкаку, а китайцы — Дяоюйдао) перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с Китаем. После Второй мировой войны архипелаг находился под контролем США, однако позже был передан Японии. После войны Токио отказался от прав на Тайвань, в связи с чем в Пекине считают, что Япония должна вернуть и острова. Новое обострение территориального спора между Китаем и Японией произошло после того, как Токио в 2012 году выкупил у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.