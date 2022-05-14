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Байден назвал Камалу Харрис «президентом США»

CentralAsia (CA) -  Американский лидер Джо Байден вновь допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и ACEAH (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Глава Белого дома забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис «президентом США».

5 мая Байден также оговорился во время приема в Белом доме в честь празднования дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

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