Байден назвал Камалу Харрис «президентом США»
- Азия и мир, общество
- 14:47, 14 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Американский лидер Джо Байден вновь допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и ACEAH (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
Глава Белого дома забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис «президентом США».
5 мая Байден также оговорился во время приема в Белом доме в честь празднования дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.
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