Турция предложила эвакуацию раненых украинских солдат с «Азовстали» в Стамбул

CentralAsia (CA) - Турция предложила провести эвакуацию раненых украинских солдат, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, по Черному морю в Стамбул. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Reuters.

Он рассказал, что лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и что оно остается актуальным, несмотря на то что Москва на него не согласилась.

Согласно плану раненых солдат, эвакуированных с «Азовстали», перевезут по суше в порт Бердянск, после чего турецкое судно доставит их в Стамбул.

«Если это можно реализовать таким образом, мы будем рады это сделать. Мы готовы. Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — подчеркнул Калын.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Турция согласилась быть посредником в переговорах по эвакуации подконтрольных Киеву сил с «Азовстали».

По ее словам, в России должна пройти встреча с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) для согласования первого этапа эвакуации украинских военных с завода, в том числе вывода с «Азовстали» тяжелораненых.