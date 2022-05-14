Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Украину более 600 добровольцев

- Азия и мир, общество
- 23:42, 14 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев.
«Более 600 воинов в полной экипировке и огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в Telegram.
Он уточнил, что среди них не только представители силовых структур и жители Чечни, но также и добровольцы из других российских регионов.
Кадыров напомнил, что перед ними стоит цель «поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов».
Глава Чечни заверил, что поставленные задачи президентом России Владимиром Путиным будут выполнены, несмотря на «необъявленное противостояние» США и Европы «руками украинцев».
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись об отправке бойцов на Украину, на которой сообщалось, что добровольцам полностью оплачивают проезд, проживание и форму.