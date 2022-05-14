Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Афганистане

- Таджикистан, политика
- 23:50, 14 мая 2022
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CentralAsia (TJ) - Эмомали Рахмон провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента РТ.
В ходе беседы, которая состоялась 13 мая, главы двух государств обсудили ход тревожного развития ситуации в Афганистане в последнее время и в этом контексте обстановку на таджикско-афганской границе.
Также состоялся обмен мнением по отдельным аспектам актуальных вопросов международной и региональной повестки.
Была отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества сторон в сфере безопасности, отмечается в сообщении.
Пресс-служба Кремля в свою очередь сообщает, что телефонный разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.
"В ходе беседы проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего с учётом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок. Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе", - отмечает Кремль.
Президентами также затронуты вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств – членов ОДКБ.