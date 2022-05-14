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Умер советский певец Ренат Ибрагимов

CentralAsia (CA) -  Советский и российский эстрадный певец Ренат Ибрагимов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его дочь.

Ренат Ибрагимов – это известный татарский певец, ставший за много лет одним из символов музыкальных традиций своего народа. Он работал в самых разных жанрах - исполнял оперные и эстрадные песни.

Ренат Ибрагимов появился на свет 20 ноября 1947 года в украинском городе Львов в семье советского военнослужащего. Его родители были этническими татарами, а потому с самых ранних лет певец воспитывался в лоне традиций своего народа.

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