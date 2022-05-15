В Северной Корее за сутки выявили почти 300 тыс. заболевших с симптомами лихорадки

CentralAsia (CA) - В Северной Корее за последние сутки выявлено 296 тыс. человек с симптомами лихорадки. Общее число заболевших с конце апреля составило около 821 тыс., сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Всего от «лихорадки» за сутки умерли 15 человек. Общее число смертей достигло 42. Выздоровели 496 тыс. человек, на лечении остаются 324 тыс. пациентов. При этом ЦТАК не уточняет, сколько именно из заболевших заразились COVID-19.

Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, КНДР, вероятно, не уточняет число зараженных коронавирусом в связи с нехваткой тестов и иного оборудования для подтверждения инфекции.

О первом случае заражения коронавирусом в Северной Корее официально сообщили 12 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын во время заседания политбюро призвал пресечь все пути для распространения инфекции и усилить пограничный контроль. По итогам заседания политбюро КНДР поручило проработать меры карантина и строго контролировать их выполнение.

Спустя несколько дней Ким Чен Ын назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с основания страны. «Распространение этой опасной инфекционной болезни в нашей стране является крупнейшим потрясением с момента основания страны, так же как очень серьезная ситуация с распространением нового коронавируса во всем мире», — заявил он.