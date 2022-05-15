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На «Евровидении-2022» победила группа из Украины

CentralAsia (CA) -  Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на ежегодном конкурсе песни «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, следует из результатов голосования. Трансляция шла на YouTube.

Максимальное количество баллов Украине дало жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина получила 192 балла. Зрители отдали украинской группе максимальное предпочтение — 439 баллов. Общая сумма баллов достигла 631.

Второе место заняла — Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

«Спасибо, что поддерживаете Украину. Эта победа для каждого украинца», - сказал участник группы.

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