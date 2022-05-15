Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в похоронах президента ОАЭ

CentralAsia (TM) - Сердар Бердымухамедов отправил своего отца в Абу-Даби на прощание с умершим президентом ОАЭ шейхом Халифа бин Заид Аль Нахайяном, сообщило туркменское телевидение.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил правительственную делегацию.

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Он правил страной с 2004 года.

В ОАЭ на 40 дней объявлен национальный траур, все это время приспущены государственные флаги. На три дня закрылись министерства, госучреждения, предприятия частного сектора.

В честь шейха Халифа названо самое высокое здание в мире: "Бурдж Халифа" в Дубае.