экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в похоронах президента ОАЭ

CentralAsia (TM) -  Сердар Бердымухамедов отправил своего отца в Абу-Даби на прощание с умершим президентом ОАЭ шейхом Халифа бин Заид Аль Нахайяном, сообщило туркменское телевидение.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил правительственную делегацию.

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Он правил страной с 2004 года.

В ОАЭ на 40 дней объявлен национальный траур, все это время приспущены государственные флаги. На три дня закрылись министерства, госучреждения, предприятия частного сектора.

В честь шейха Халифа названо самое высокое здание в мире: "Бурдж Халифа" в Дубае.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Банк развития Монголии объявляет о досрочном погашении облигации Samurai на сумму $231 млн
  • В Киеве проходит первый процесс по военным преступлениям после вторжения России
  • Неизвестная «лихорадка» стала для КНДР крупнейшим потрясением с основания страны, - Ким Чен Ын


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com