В Шанхае начнут открываться торговые центры, рынки и парикмахерские

CentralAsia (CA) - В Шанхае в понедельник постепенно начнут открываться торговые центры, рынки и парикмахерские, сообщил заммэра города Чэнь Тун, передает Yicai.

После смягчения антиковидных мер в таких местах массового скопления людей будут применять меры по предотвращению распространения инфекции (например, ограничат количество клиентов и сотрудников на рабочем месте).

В конце марта в Шанхае, где проживают около 25 млн человек, было выявлено 3,4 тыс. бессимптомных случаев заражения и 50 пациентов в симптомами заболевания. Власти объявили о вспышке коронавируса, и 28 марта в городе ввели жесткий локдаун. Все жители города должны были соблюдать строгий карантин, им разрешили лишь пользоваться услугами бесконтактной доставки предметов первой необходимости. Использование общественного транспорта было запрещено. Заводы по производству товаров первой необходимости и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, перешли на работу в режиме закрытого управления, остальные перевели сотрудников на удаленную работу.

9 апреля в Шанхае выявили более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом при 23,9 тыс. новых бессимптомных носителей.

11 апреля местная администрация объявила о смягчении части ограничений. Районы города разделили на три зоны по уровню риска: закрытые (такой статус по результатам первоначального тестирования жителей присвоили 7,6 тыс. районов), контролируемые (2,4 тыс.) или те, в которых рекомендовано соблюдать меры предосторожности (7,5 тыс.).