экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США 10 человек погибли во время стрельбы в супермаркете

CentralAsia (CA) -  В супермаркете Tops Friendly Market в американском городе Буффало произошла стрельба. По последним данным, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает газета Buffalo News.

По информации издания, пять тел были найдены на автостоянке. Ранения получили три человека, состояние двух из них оценивается как критическое.

Уточняется, что нападавший открыл стрельбу из винтовки. Он был одет в камуфляжную форму, каску и бронежилет. По данным правоохранителей, у преступника также была видеокамера, с помощью которой он мог вести прямую трансляцию в социальных сетях.

Полиция Буффало сообщила в Twitter, что подозреваемый находится под стражей. Других подробностей не приводится.

Ранее стрельба произошла в одном из торговых центров американского города Колумбия в Южной Каролине. Десять человек получили огнестрельные ранения, еще двое были травмированы во время давки, которая возникла в результате инцидента. Задержаны трое подозреваемых.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Международный уголовный суд Гааги направит в Украину более 40 следователей
  • В Душанбе прошла встреча глав МИД стран Центральной Азии
  • Турция начнет производить свой боевой танк Altay в течение двух лет - CМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com