В США 10 человек погибли во время стрельбы в супермаркете

CentralAsia (CA) - В супермаркете Tops Friendly Market в американском городе Буффало произошла стрельба. По последним данным, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает газета Buffalo News.

По информации издания, пять тел были найдены на автостоянке. Ранения получили три человека, состояние двух из них оценивается как критическое.

Уточняется, что нападавший открыл стрельбу из винтовки. Он был одет в камуфляжную форму, каску и бронежилет. По данным правоохранителей, у преступника также была видеокамера, с помощью которой он мог вести прямую трансляцию в социальных сетях.

Полиция Буффало сообщила в Twitter, что подозреваемый находится под стражей. Других подробностей не приводится.

Ранее стрельба произошла в одном из торговых центров американского города Колумбия в Южной Каролине. Десять человек получили огнестрельные ранения, еще двое были травмированы во время давки, которая возникла в результате инцидента. Задержаны трое подозреваемых.