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Латвия приостановила железнодорожный транзит военных грузов Белоруссии

CentralAsia (CA) -  Латвия заявила, что с 10 мая приостановила железнодорожный транзит военных грузов Белоруссии. Об этом сообщает портал DELFI со ссылкой на латвийское министерство сообщения.

Уточняется, что страна приостановила действие соглашения, согласно которому были разрешены прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты. Этот договор был подписан в январе 1994 года. Тогда Латвия еще не вступила в Евросоюз (ЕС).

В заявлении латвийского министерства сообщения отмечается, что в 2004 году Латвия стала членом ЕС и НАТО, поэтому с тех пор страна связана правовыми нормами этих международных организаций. Соглашение с Белоруссией не соответствует этим правилам, подчеркнули в министерстве.

В апреле сообщалось, что власти Латвии не пропустили в страну около 150 грузовых фур, следовавших из России и Белоруссии, из-за наложенных Евросоюзом санкций. Представитель Государственной службы доходов Андрея Вайверса отметил, что большинство водителей, которые были задержаны на границе, не были информированы о запрете. В будущем власти Латвии не ожидают большого количества попыток пересечения государственной границы российскими и белорусскими грузовиками.

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