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В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС

CentralAsia (UZ) -  Туристический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 20 мая в Ташкенте, 15 мая сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.

Уточняется, что представители туристической индустрии государств-членов ШОС соберутся 19–20 мая в Ташкенте в гостинице Hilton Tashkent City для обсуждения вопросов международного туризма и расширения сотрудничества в данной сфере.

«20 мая состоится туристический форум „Новый этап сотрудничества государств-членов ШОС: туризм и культурное наследие“ с участием академических и деловых кругов, а также представителей индустрии туризма участников организации», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что на форуме стороны обсудят популяризацию культурного наследия стран-участниц ШОС и вопросы научно-технического сотрудничества в области туризма.

На форуме будут рассмотрены возможность ускорить возобновление туристических поездок, а также новые проекты и программы, повышающие роль туризма в экономике. Планируется, что стороны согласуют проекты Соглашения о развитии сотрудничества в области туризма и меморандум о сотрудничестве в области музейного дела между государствами-членами ШОС.

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