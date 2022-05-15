Китай отказался от проведения Кубка Азии по футболу в 2023 году
- Азия и мир, спорт
- 15:46, 15 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Китай не станет проводить Кубок Азии в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Азиатской конфедерации футбола (AFC). Причиной отказа от проведения турнира является сложная эпидемиологическая ситуация в стране.
Кубок Азии, который проводится каждые четыре года при участии 24 национальных команд со всего континента, должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года. Новое место проведения азиатского турнира будет объявлено позднее.
Последний раз турнир проводился в 2019 году. Действующим победителем Кубка Азии является сборная Катара. Самой титулованной сборной в турнире является национальная команда Японии — на её счету четыре победы в Кубке Азии.
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