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Финляндия официально объявила о вступлении в НАТО

CentralAsia (CA) -  Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО. Об этом объявили президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин.

«Сегодня у нас исторический день. Финляндия максимально укрепит свою оборону», — сказал глава государства.

Марин добавила, что в ближайшие дни парламент должен утвердить инициативу, как того требуют демократические процедуры. Она выразила надежду, что депутаты поддержат решение.

Днем ранее, 14 мая, Ниинистё позвонил российскому президенту Владимиру Путину, лично сообщив о планах страны присоединиться к альянсу и подать заявку уже в ближайшее время. В ответ Путин сказал, что Москва якобы не представляет никакой угрозы для безопасности Хельсинки и что присоединение к НАТО может «негативно сказаться на российско-финляндских отношениях».

Общая граница Финляндии с Россией составляет более тысячи километров. В Кремле считают, что вступление страны-соседа в организацию станет угрозой для РФ. В связи с этим Москва намерена выработать меры для обеспечения своей безопасности — президент уже дал соответствующее поручение, утонил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Первоочередным вопросом для Москвы станет возможное приближение военной инфраструктуры к российским границам.

Решение финских властей ранее поддержала Германия. Канцлер Олаф Шольц отметил, что Финляндия и Швеция, которая тоже собирается стать членом альянса, могут расчитывать на Берлин.

В НАТО заявку Финляндии собираются рассмотреть в ускоренном режиме. Ей предоставят статус кандидата, после чего парламенты всех 30 государств-членов альянса должны одобрить вступление страны.

По данным газеты Expressen, 16 мая власти Швеции подадут свою заявку на присоединение к НАТО.

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