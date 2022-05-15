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Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество по созданию спутников

CentralAsia (KZ) -  Азербайджан и Казахстан не исключают сотрудничества в сфере создания спутниковой группировки, сообщает Trend со ссылкой на начальника управления международного сотрудничества компании «Казкосмос» Рустама Абдрахманова.

Он напомнил, что «Азеркосмос» и «Казкосмос» подписали соглашение о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли.

«В то же время рассматриваются возможности сотрудничества в области совместного создания спутниковой группировки и обмена опытом в космической сфере», — сказал Абдрахманов.

В пятницу, 13 мая, азербайджанское космическое агентство подписало меморандум о сотрудничестве с «Узбеккосмосом». В документе говорилось, что стороны намерены реализовывать проекты по космическому мониторингу, а также проекты, связанные с космическими технологиями, заниматься подготовкой и переподготовкой квалифицированных кадров для развития космической отрасли в двух странах.

Кроме того, Баку и Ташкент договорились проработать идеи по подготовке к заседанию межправительственной комиссии двух стран, которая запланирована на сентябрь этого года.

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