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Европарламент пригрозил Турции изоляцией из-за позиции по НАТО

CentralAsia (CA) -  В случае если любой член НАТО будет препятствовать вступлению в альянс Финляндии и Швеции, это станет причиной для изоляции этой страны в рамках блока, заявил WAZ лидер Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Манфред Вебер.

«Любой, кто поставит под сомнение единство НАТО, будет изолирован внутри содружества. <...> Если две страны хотят этого сами, то Финляндия и Швеция являются его частью, об этом не может быть и речи. Нет никаких видимых причин откладывать или блокировать это», — сказал политик.

В середине мая Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО, аналогичный шаг рассматривают и в Швеции. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган предупредил, что не видит «позитива» в этих планах. По его словам, Швеция и Финляндия стали «гостевым домом» для террористических организаций. Турецкий народ просит власти страны заблокировать заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО, рассказал 14 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что позиция страны не является торгом, популизмом или угрозой.

В Анкаре затем пояснили, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической организацией, занимается в Европе «сбором средств и вербовкой», особенно активна она в Швеции, а потому вступление этих стран в альянс стало «вопросом национальной безопасности Турции». «Мы не закрываем дверь», — подчеркнул при этом представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Анкара, Стокгольм и Хельсинки ведут переговоры по этому вопросу, есть надежда на «хороший результат», анонсировал 15 мая глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман.

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