Президент Узбекистана отбыл в Абу-Даби для участия в траурных мероприятиях

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая отбыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства примет участие в траурных мероприятиях в память о президенте Объединенных Арабских Эмиратов Шейхе Халифе бин Заиде Аль Нахаяне, скончавшемся после продолжительной болезни 13 мая.

Программой визита предусмотрено также проведение двусторонней встречи с эмиром Абу-Даби Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, избранным накануне Верховным советом страны на должность президента ОАЭ.