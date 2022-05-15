Президент Узбекистана отбыл в Абу-Даби для участия в траурных мероприятиях

- Узбекистан, общество
- 20:59, 15 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая отбыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба главы государства.
Глава государства примет участие в траурных мероприятиях в память о президенте Объединенных Арабских Эмиратов Шейхе Халифе бин Заиде Аль Нахаяне, скончавшемся после продолжительной болезни 13 мая.
Программой визита предусмотрено также проведение двусторонней встречи с эмиром Абу-Даби Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, избранным накануне Верховным советом страны на должность президента ОАЭ.
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