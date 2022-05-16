Я верю, что монгольская ИТ-индустрия породит гения, которого можно сравнить с Чингисханом, — посол Японии

Кобаяси Хироюки

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки рассказал об условиях иностранных инвестиций и экономических и деловых отношениях между двумя странами.

- 24 февраля 1972 года наши две страны установили дипломатические отношения, но в то время было трудно развивать отношения под железным занавесом холодной войны. Оглядываясь назад на 50 лет с момента установления дипломатических отношений, первые 18 лет были трудным периодом холодной войны между западной и восточной системами, а следующие 32 года были периодом дружественного развития между нашими двумя странами после перехода Монголии к демократии. Уверен, что в будущем нас ждет новая эра взаимодополняющего и взаимовыгодного развития на более высоком уровне, — говорит посол Японии в Улан-Баторе г-н Хидеаки Кобаяши.

- Соглашение об экономическом партнерстве между Японией и Монголией (СЭП), вступившее в силу в июне 2015 года, представляет собой всеобъемлющее соглашение, включающее правила и положения, касающиеся внешней торговли товарами и услугами, инвестиций, электронной коммерции, конкуренции и интеллектуальной собственности. Это первое соглашение о свободной торговле для Монголии. Основной целью СЭП является создание благоприятных условий для расширения экономических отношений между Японией и Монголией.

Желание монголов увеличить экспорт в Японию стало возможным благодаря созданию СЭП. Однако рынок – это не простое дело. Товары, импортируемые из Монголии, должны быть выбором потребителей только в том случае, если они конкурируют со многими аналогичными товарами на японском рынке.

Экспорт из Японии в Монголию увеличился с момента создания СЭП. Его можно увидеть со многих сторон.

Одно можно сказать точно, есть возможность купить японские товары на монгольском рынке на самых выгодных условиях. Большинство продуктов, импортируемых из Японии в Монголию, конкурируют не с монгольскими отечественными продуктами, а с аналогичными зарубежными продуктами, поэтому монголы предпочитают японские продукты с точки зрения выбора и общего подхода. До вступления в силу СЭП общий внешнеторговый оборот Японии и Монголии составлял около 24 млрд иен, но с момента вступления в силу СЭП он увеличился до 54 млрд иен в 2018 году и около 61 млрд иен в 2019, — проинформировал Хидеаки Кобаяши.

Кобаяси Хироюки

В области сельского хозяйства и животноводства я считаю, что Монголия имеет потенциал поставлять на мировой рынок здоровую и безопасную пищу, выращенную в природе и на почве ее обширной территории. У Монголии есть потенциал стать поставщиком здоровой пищи и натуральных продуктов, а также внести свой вклад в глобальное развитие и здоровый образ жизни для всех, — продолжает он.

Большим преимуществом является то, что сектор информационных технологий практически не зависит от транспортной логистики и инфраструктуры. Монголы обладают способностью мыслить творчески и быстро решать проблемы. Я думаю, что есть возможность быстро развивать сектор информационных технологий.

Нет сомнений, что еще один гений мирового уровня, такой как Чингисхан, родится в монгольской ИТ-индустрии.

Что касается туристического сектора, я думаю, что можно развивать экотуризм на основе прекрасной природы Монголии. Кроме того, не исключается возможность создания в таких условиях международного курортного комплекса и развития сферы ухода.

Вам также необходимо развивать богатые энергетические ресурсы, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергетика. Это внесет важный вклад не только в энергетическую безопасность страны, но и в меры по борьбе с глобальным потеплением, — отметил он.

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