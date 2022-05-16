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Н.Эрхэмбаяр стал чемпионом Сурдлимпийских игр

CentralAsia (MNG) -  Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. В соревнованиях примут участие 3500 спортсменов из 100 стран мира по 21 виду спорта.

Трое монгольских борцов участвовали в четырехлетних Сурдлимпийских играх по вольной борьбе под руководством тренера, мастера спорта отдела спорта и физической культуры аймака Өвөрхангай Э.Баттушиг.

Эрхэмбаяр Намдагдорж, спортсмен из аймака Өвөрхангай, серебряный призер Сурдлимпийских игр «Самсунг-2017», завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг, поднял флаг Монголии. Он победил казахстанца Шадияра Пернеша со счетом 9:6 в четвертьфинале, иранца Кейвана Ростамабада 9:1 в полуфинале и кыргызстанца Сапара Исакова 14:4 в финале и стал первым Сурдлимпийским чемпионом страны по вольной борьбе.

В целях поддержки сурдлимпийских видов спорта размер финансового вознаграждения со стороны государства приравнен к Олимпийским и Паралимпийским играм.

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