Ц.Бат-Энх стал официальным советником президента АIBA

Бат-Энх Цогт и Умар Кремлев

CentralAsia (MNG) - 8 мая 2022 года в Стамбуле (Турция) открылся чемпионат мира по боксу среди женщин. Президент Международной федерации бокса (АIBA) Умар Кремлёв сообщил, что на турнир заявлено рекордное число участниц – 310 из 73 стран. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году в Китае, где участвовали 305 спортсменок из 70 стран.

Международная ассоциация бокса (АIBA) провела съезд во время чемпионата мира по боксу среди женщин в Стамбуле, Турция. В рамках мирового первенства состоялись выборы нового президента АIBA. Исполком федерации зарегистрировал в качестве кандидатов на это пост Умара Кремлёва и голландца Бориса ван дер Фёрста. В итоге Умар Кремлев был переизбран на съезде.

Бат-Энх Цогт, первый вице-президент Монгольской боксерской ассоциации, был назначен официальным советником президента АIBA. Умар Кремлев, который продолжит руководить АIBA, лично избрал Ц. Бат-Энх, первого вице-президента Монгольской ассоциации бокса, своим советником.

Международная ассоциация бокса (International Boxing Association), сокращенно АИБА (AIBA) — ассоциация национальных боксёрских федераций, созданная 24 августа 1920 года. Названия:

с 24 августа 1920 года — Международная федерация боксёров любителей (фр. Fédération Internationale de Boxe Amateur, FIBA);

с 28 ноября 1946 года — Международная ассоциация любительского бокса (англ. Amateur International Boxing Association, AIBA;

22 ноября 2007 года в рамках реформы АИБА название было изменено на нынешнее, однако сокращённое название было решено оставить прежним.

12 декабря 2021 года Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса утвердил новый акроним организации — IBA

В состав ассоциации входят 203 национальные федерации бокса с шести континентов, а также пять континентальных конфедераций — AFBC, AMBC, ASBC, EUBC, OCBC.

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