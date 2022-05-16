Что такое криптовалюта Terra (LUNA)

CentralAsia (MNG) - Рассказываем об альткоине, который всего за год подорожал на 5500%, а затем обвалился

Криптовалюта Terra (LUNA) была запущена в 2019 году, но у всех на слуху оказалась в конце 2021-го — начале 2022 годов.

Всего лишь за год стоимость альткоина выросла более чем на 5500%. Если в январе 2021 года LUNA стоила около $1,5, то к январю 2022 года подорожала до $85.

В апреле 2022 года курс альткоина достиг исторического максимума — $116. Всего через пару месяцев монета обвалилась — на момент подготовки этого текста LUNA стоила около $0,00003.

В нашем материале мы решили разобраться, как работает LUNA, с чем связана ее популярность в последнее время, и что привело к ее недавнему краху.

Что из себя представляет криптовалюта Terra (LUNA)

LUNA придумали в южнокорейской компании Terraform Labs. Компанию в 2018 году основали предпрниматели Дэниел Син и До Квон.

Син до этого занимался проектом Ticket Monster — южнокорейским сервисом по онлайн-бронированию билетов, стоимость которого оценивалась в $1,7 млрд.

LUNA – нативный токен блокчейна Terra, в основе которого лежит алгоритмический стейблкоин (то есть стейблкоин, который регулирует свое предложение на рынке с помощью алгоритма). Создатели задумывали Terra не просто как очередной блокчейн, а как полноценную финансово-технологическую систему с прицелом на бизнес.

TechCrunch еще в 2018 году описывал проект, как «AliPay на блокчейне». Китайская AliPay — одна из крупнейших платежных систем в мире, входящая в Alibaba Group.

Как работает криптовалюта LUNA

Важно четко разделять между собой стейблкоин Terra и криптовалюту LUNA.

LUNA, помимо всего прочего, нужна для того, чтобы поддерживать «баланс» в блокчейне Terra. Если точнее, то LUNA поддерживает цену стейблкоинов Terra на необходимом уровне.

На блокчейне существует несколько стейблкоинов, привязанных к нескольким валютам: евро, доллару, японской йене и даже монгольскому тугрику. В зависимости от валюты, к которой привязан стейблкоин, он может носить название TerraUSD, TerraEUR и так далее.

Работает это следующим образом: когда объем транзакций среди всех участников сети Terra увеличивается, то растет спрос на стеблкоины Terra. В этом случае блокчейн выпускает новые монеты LUNA, чтобы поддерживать стабильность курса стейблкоинов.

Соответственно, в обратной ситуации – когда объем транзакций падает — Terra «изымает» излишек LUNA обратно и «сжигает» его.

Эмиссия LUNA динамически ограничена одним миллиардом монет — то есть, если в какой-то момент это количество будет превышено, то излишек «сгорит» автоматически.

Кстати, Terra и LUNA не случайно носят такие названия. По задумке разработчиков, они символизируют взаимосвязь между Землей и Луной, которая обеспечивает «гравитационную стабильность».

Как еще можно использовать LUNA

LUNA нужна не только, чтобы поддерживать баланс всей системы Terra, но и чтобы совершать покупки на блокчейне. Чтобы что-то купить, пользователю нужно приобрести стейблкоин Terra. Для этого нужно будет «сжечь» определенное количество монет Luna, получить за это свой стейблкоин, а затем им расплатиться за покупку в одном из приложений, работающих на блокчейне.

Поскольку блокчейн Terra работает на алгоритме Proof of Stake, то владельцы LUNA могут использовать монеты для стейкинга. Сеть использует эти монеты для подтверждения транзакций.

С помощью стейкинга инвесторы также получают вознаграждения (часть стоимости комиссии за транзакции) и могут с помощью голосования участвовать в принятии решений, касающихся экосистемы Terra.

источник: IDAX и krypto.mn

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