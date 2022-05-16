План развития свободных экономических зон Монголии будет разработан совместно с частным сектором

CentralAsia (MNG) - Свободная экономическая зона «Цагааннуур» имеет общую площадь 708,5 га. Из девяти зарегистрированных в зоне субъектов четырем выданы лицензии на 101,3 га. Несмотря на разработку генерального плана развития и проведение детальной экологической экспертизы в 2008 году, документы также не были утверждены.

При регистрации 81 субъекта в пользовании находится 101,9 га земли из 900 га, имеющихся в свободной экономической зоне «Замын-Ууд». Некоторые документы по развитию зоны были разработаны еще в 2011 году. Однако на данный момент они находятся на завершающей стадии согласования.

Что касается СЭЗ «Долина Хөшиг», то решением Великого Государственного Хурала было принято решение о создании зоны площадью 1000 га в сомоне Сэргэлэн аймака Төв. Инфраструктурные работы в зоне еще не завершены, и проводятся соответствующие исследования и исследования.

Текущее состояние свободных торгово-экономических зон в стране было отмечено в ходе презентации исполняющей обязанности начальника Департамента развития пограничных пунктов пропуска и политики свободных зон Министерства экономики и развития Х.Эрдэнэбулган на дискуссии «Политика развития свободных экономических зон», которая состоялась 12 мая в Монгольской национальной торгово-промышленной палате.

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что существуют определенные общие проблемы, такие как недостаточная политика в отношении рабочей силы и человеческих ресурсов в свободных экономических зонах, а также отсутствие соответствующих договоренностей, достигнутых с соседними странами. Отметив необходимость принятия соответствующих мер с учетом этих вопросов, участники подчеркнули возможность запуска работ в долине Хөшиг на основе достаточного планирования. В настоящее время существует несколько актуальных проблем успешного развития свободных экономических зон, таких как:

достижение взаимного соглашения с соседними странами о создании свободных экономических зон и отражение предложений, выдвинутых инвесторами,

обеспечение стабильности политики,

переход на государственно-частную систему,

выбор модели инвестирования и управления путем проведения обсуждений с инвесторами.

В ходе обсуждения Президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты О.Амартувшин выдвинул предложение о создании консорциума частных лиц для решения вопросов, не решаемых государством в течение последних 25 лет. Он также отметил, что создание Министерства экономики и развития дает определенную надежду представителям частного сектора.

Заместитель министра экономики и развития С.Наранцогт сказал: «Сегодня факторы, ограничивающие развитие свободных экономических зон, в каждом случае разные. В ходе мероприятия мы обсудили проведение соответствующих работ в партнерстве с частным сектором. Прошлое показало, что государство не должно единолично отвечать за развитие свободных экономических зон».

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