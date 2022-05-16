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Во время Улан-Баторского марафона скорость спортсменов будет автоматически измеряться и фотографироваться

CentralAsia (MNG) -  В столице Монголии 28 мая пройдет международный Улан-Баторский марафон 2022 года. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на мэрию города.

По словам официальных лиц, при регистрации на международный марафон, который начался 14 апреля, в этом году будут использоваться некоторые технологические достижения.

«Зарегистрироваться в Hi-Pay для участия в марафонах очень просто. Идентификационный чип Rfid с часами, расстоянием и спидометром будет размещен за номерами спортсменов, а скорость спортсменов будет измеряться», — сказали в Hi-Pay.

Фотографии спортсменов будут автоматически загружены на веб-сайт на финише, и участники смогут записать свой успех как историю своей жизни.

В этом году марафон пройдет по той же трассе, что и в предыдущие годы, спортсмены пробегут 42, 21 и 10 км с чипами.

В 2020 и 2021 годах данное мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.

Главная цель проведения марафона в Улан-Баторе — популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи, развитие массового спорта и стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.

Напомним, что в 2019 году на старт вышли более 30 тыс бегунов, включая любителей бега из таких стран, как Китай, Россия, Кения, Япония и Республика Корея.

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