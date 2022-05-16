Бегуны из США, Австралии, Венгрии и России принимают участие в забеге «Oneness‐Home Peace Run» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Инициированный Шри Чинмоем «Oneness‐Home Peace Run» проводится в Монголии для поощрения мира, спокойствия и активного движения в мире.

В забеге принимают участие бегуны из США, Венгрии, Австралии, Нидерландов, Новой Зеландии и России.

Церемония открытия «Oneness‐Home Peace Run» состоялась 14 мая на главной площади Улан-Батора.

27 апреля 1987 года Шри Чинмой зажег первый Факел Мира в Нью-Йорке, и так начался всемирный бег «Oneness‐Home Peace Run». С момента своего создания Забег прошел через более 160 стран и затронул жизни миллионов людей. Люди из всех слоев общества держат символический факел, чтобы пожелать лучшего и светлого будущего.

Эта гонка охватит в общей сложности 7250 км в 21 аймаках и 108 сомонах Монголии. Забегу «Oneness‐Home Peace Run» исполняется 35 лет, и он побывал в более чем 160 странах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения