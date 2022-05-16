Госсекретарь Великобритании по Азии посетила Монголию для активизации внешнеполитического сотрудничества

Мөнхжин Батсумбэр и Аманда Миллинг

CentralAsia (MNG) - Во время своего визита министр сосредоточилась на таких областях двусторонних отношений Великобритании и Монголии, как торговля и инвестиции, вопросы внешней политики, изменение климата и образование.

Министр г-жа Аманда Миллинг также была сопредседателем британско-монгольского диалога за круглым столом с министром образования и науки Монголии и диалога по внешней политике с заместителем министра иностранных дел. Они охватывали ряд двусторонних и международных вопросов.

В ходе своего визита министр Миллинг также встретилась с другими министрами и высокопоставленными должностными лицами.

Она подняла глобальные вопросы, в частности важность международного осуждения вторжения России в Украину. Министр приветствовала монгольскую гуманитарную помощь Украине и призвала Монголию присоединиться к призыву международного сообщества соблюдать устав ООН в Украине и настаивать на прекращении насилия. Министр также обсудила продолжающиеся провокации со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и запросила мнение Монголии о международном взаимодействии с КНДР и сдерживании провокаций.

Министр Азии Аманда Миллинг сказала:

Я была рада совершить свой первый визит в Монголию в качестве министра Великобритании по делам Азии.

Я провела продуктивные обсуждения по ряду двусторонних и международных вопросов и надеюсь на дальнейшее укрепление наших отношений с Монголией.

Особое внимание было уделено медному руднику Оюу-Толгой и трансформационному влиянию британских инвестиций.

Министр также имела возможность посетить медный рудник Оюу-Толгой в Южной Гоби. Им управляет британско-австралийская компания Rio Tinto, и это крупнейшая инвестиция британской компании в Монголию. Шахта является крупнейшим работодателем в Монголии и вносит значительный вклад в развитие Монголии. Министр смогла увидеть новую подземную фазу и работы на шахте. Он должен стать третьим по величине медным рудником в мире, когда он будет полностью запущен, с потрясающим потенциалом для инвестиций в Великобритании и Монголии.

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