Монголия вакцинирует миллионы голов скота от смертельного ящура

CentralAsia (MNG) - По данным Главного управления ветеринарных служб страны (ГУВС), в общей сложности почти пять миллионов животных были вакцинированы против смертельного ящура по всей Монголии. Ящур — это вирусное инфекционное заболевание, которое распространяется среди парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и свиньи.

«Почти пять миллионов парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, свиньи и северные олени, были вакцинированы против ящура с тех пор, как 18 апреля Монголия начала месячную общенациональную кампанию иммунизации против инфекционного заболевания.

С начала текущего года в Монголии зарегистрировано более 356 тыс.случаев ящура.

Монголия разработала стратегию борьбы с ящуром и поддержания здоровья скота на 2022-2028 годы, сообщило ГУВС, добавив, что в рамках стратегии будут активизированы усилия по поддержке иммунитета животных, восприимчивых к ящуру. В частности, ожидается, что животные из групп высокого риска будут вакцинироваться против болезни каждые шесть месяцев.

Животноводческий сектор является основной опорой монгольской экономики: в стране насчитывается более 70 миллионов голов скота по сравнению с чуть более 3,4 миллионами человек. Страна, не имеющая выхода к морю, стремится развивать свой животноводческий сектор за счет увеличения экспорта мяса в попытке диверсифицировать свою экономику, зависящую от горнодобывающей промышленности. Однако этому процессу препятствуют частые вспышки болезней сельскохозяйственных животных, таких как ящур и коровье бешенство.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения