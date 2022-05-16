экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиеев встретился с новым президентом ОАЭ в Абу-Даби (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 15 мая посетил Объединенные Арабские Эмираты, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Президента страны, эмира Абу Даби Шейха Халифы бин Заида Аль Нахаяна. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Президентском комплексе в Абу Даби состоялась встреча главы государства с вновь избранным Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.

Президент Узбекистана также поздравил Шейха Мухаммада Аль Нахаяна с избранием на высший государственный пост в стране, искренне пожелав больших успехов в дальнейшей деятельности.

Лидеры рассмотрели актуальные вопросы расширения узбекско-эмиратского практического взаимодействия.

Глава государства также провел встречи с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном и заместителем Премьер-министра, министром по делам Президента Мансуром бин Заидом Аль Нахаяном.

В траурных мероприятиях приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, а также около 40 глав государств и правительств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Шавкат Мирзиеев встретился с новым президентом ОАЭ в Абу-Даби (фото)
  • За сутки в Монголии выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19
  • В Шанхае начнут открываться торговые центры, рынки и парикмахерские


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com