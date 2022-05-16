Шавкат Мирзиеев встретился с новым президентом ОАЭ в Абу-Даби (фото)

Шавкат Мирзиеев встретился с новым президентом ОАЭ в Абу-Даби

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 15 мая посетил Объединенные Арабские Эмираты, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Президента страны, эмира Абу Даби Шейха Халифы бин Заида Аль Нахаяна. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Президентском комплексе в Абу Даби состоялась встреча главы государства с вновь избранным Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.

Президент Узбекистана также поздравил Шейха Мухаммада Аль Нахаяна с избранием на высший государственный пост в стране, искренне пожелав больших успехов в дальнейшей деятельности.

Лидеры рассмотрели актуальные вопросы расширения узбекско-эмиратского практического взаимодействия.

Глава государства также провел встречи с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном и заместителем Премьер-министра, министром по делам Президента Мансуром бин Заидом Аль Нахаяном.

В траурных мероприятиях приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, а также около 40 глав государств и правительств.

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