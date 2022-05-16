Швеция официально приняла решение о вступлении в НАТО

CentralAsia (CA) - Шведская правящая Социал-демократическая партия заявила, что приняла решение работать над вступлением страны в НАТО. При этом, как сказано в заявлении, в случае одобрения заявки страна будет просить возможности «выразить односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз» на своей территории.

«На своем заседании 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории»,— сказано в заявлении.

По словам шведского главы МИД Анн Линде, это решение не направлено против России.

После многолетней политики нейтралитета Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО. 14 мая президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что страна примет решение о членстве в альянсе в ближайшие дни. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна, вероятно, подаст заявку на вступление в альянс в среду, 18 мая.

Страны НАТО в основном поддерживают решение Финляндии и Швеции о вступлении в альянс, однако Турция заявляет, что для вступления в альянс они должны перестать помогать Рабочей партии Курдистана и другим организациям, которые Анкара считает террористическими. Для принятия в альянс новых членов требуется одобрение всех действующих участников.