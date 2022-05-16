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Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в траурных мероприятиях в ОАЭ

CentralAsia (TM) -  По поручению президента Сердара Бердымухамедова, представительная делегация во главе с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым приняла участие в состоявшихся в Абу-Даби поминальных мероприятиях в связи с кончиной президента ОАЭ Шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна. Об этом сообщила 15 мая информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Второй Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бин Заед Аль Нахайян скончался 13 мая после продолжительной болезни.

По прилёту в столицу эмиратов главу верхней палаты туркменского парламента в аэропорту приветствовал министр энергетики, стратегического развития ОАЭ Сухейль Аль Мазруи.

Выразив глубокую печаль в связи с кончиной шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна, Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и президента Туркменистана, а также лично от своего имени передал искреннее соболезнование и слова поддержки руководству и народу Объединённых Арабских Эмиратов.

Затем в центре приёма высокопоставленных гостей председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана встретился со старшим сыном почившего шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна – шейхом Султаном бин Халифой бин Заедом Аль Нахайяном. новоизбранным президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заедом Аль Нахайяном, а также заместителем председателя Кабинета Министров, министром по делам президентства ОАЭ шейхом Мансуром бин Заедом Аль Нахайяном.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша посетил мавзолей основателя ОАЭ шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна.

Туркменская делегация в тот же день вылетела на Родину.

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