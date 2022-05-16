Токаев встретился с новоизбранным президентом ОАЭ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 мая прилетел в Объединенные Арабские Эмираты чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Встреча лидеров состоялась во дворце «Каср Аль Мушриф» в Абу Даби, сообщает Акорда.

«Многие достижения Эмиратов, как внутри страны, так и на международном арене, связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества», — сказал Токаев при встрече с президентом ОАЭ.

Лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.

В свою очередь президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана. Глава казахского государства подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан.

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