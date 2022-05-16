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Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины
Игорь Танцюра
Игорь Танцюра

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил страны (ВСУ), следует из текста указа, который опубликован на сайте главы государства.

«Назначить генерал-майора Танцюра Игоря Ивановича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — сказано в документе.

Перед этим глава государства издал указ, которым освободил от должности командующего этим подразделением Юрия Галушкина, который занимал ее с 1 января, документ также опубликован на сайте украинского президента.

В 2013 году Танцюра стал начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ, а 2019 году занял должность начальника штаба — первого заместителя командующего операцией Объединенных сил. Позднее стал начальником штаба — заместителем командира Сухопутных войск ВСУ, а в 2021 году — командующим группировкой ВСУ «Юг».

Силы территориальной обороны — это резервное подразделение ВСУ. Его создали согласно закону «Об основах национального сопротивления», который президент Украины внес в Верховную раду 25 мая 2021 года. Украинский парламент одобрил законопроект 16 июля того же года. Сам Зеленский подписал документ 29 июля, он вступил в силу 1 января.

Силы территориальной обороны ВСУ, согласно закону, отвечают за организацию, подготовку и выполнение задач по противодействию военным угрозам и оказанию помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций. Они входят в национальное сопротивление, которое украинские власти создали, чтобы привлечь широкие массы граждан к обеспечению военной безопасности страны. В Силах территориальной обороны служат профессиональные военные и добровольцы.

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