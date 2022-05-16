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На 20% увеличилось количество граждан России, обращающихся за получением визы на ПМЖ в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В 2021 году 1976 граждан России подали документы на ПМЖ в Монголии. По данным Иммиграционной службы, по состоянию на 25 апреля 2022 года это число увеличилось примерно на 20% до 2407 человек.

За последние несколько месяцев с начала российско-украинской войны 2407 граждан России подали документы на получение визы для постоянного проживания в Монголии.

В частности, 141 гражданин для деловых целей, 86 в качестве инвесторов, 325 для работы, 629 для семьи, 590 для иммиграции, 128 для частной работы и 29 для временных посетителей.

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