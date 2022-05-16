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Делегация Монголии не примет участия в саммите ШОС, который начнется сегодня

CentralAsia (MNG) -  Сегодня начинается очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В частности, с сегодняшнего дня по 19 мая в Индии пройдет заседание Региональной контртеррористической организации ШОС. Западные СМИ сообщили, что на встрече примут участие все государства-члены и наблюдатели ШОС.

Монголия получила статус наблюдателя при ШОС на встрече в Ташкенте в 2004 году и стала первым государством-наблюдателем в организации.

Монгольский новостной сайт isee.mn сообщает, что на вопрос, присутствовали ли какие-либо монгольские делегаты на сегодняшней встрече, чиновник ответил: «Делегатов не будет».

Многие монгольские политологи высказывают мнение, что конференцию не следует принимать участие в период нестабильности международной обстановки.

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