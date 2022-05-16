Украинские силы нанесли удар по позициям войск РФ у Чернобаевки, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Украинские силы ударили по российским войскам в районе Чернобаевки (Херсонщина). Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 16 мая.

По данным Генштаба, российские войска не прекращают наступление в Восточной операционной зоне. Основные усилия войск РФ сосредоточены на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении российские войска пытаются сдерживать наступление Сил обороны Украины к северу от Харькова и предотвратить их выход к границе. Российская армия ведет подготовку наступления силами у Изюма.

«На Волынском и Полесском направлениях войска РФ активных действий не предпринимали. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) продолжают прикрывать участок украинско-белорусской границы», - говорится в сообщении.

Генштаб сообщает, что до 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Беларуси.

На Северском направлении российские войска усилили контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводят демонстрационные действия для удержания подразделений Сил украинской обороны на направлении и не допущения их переброски в Восточную операционную зону.

На Харьковском направлении российские войска сосредотачивают основные усилия на удержании позиций и недопущении продвижения украинских войск в направлении границы Украины с РФ.

На Славянском направлении российские войска активных боевых действий не проводили. «Осуществляют доукомплектование, и восполняют потери».

«Российские войска обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Руськие Тишки, Терновая и Петровка. Войска РФ вели воздушную разведку с помощью БПЛА «Орлан-10».

На Донецком направлении российские войска производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения до авиации, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений украинских войск». - говорится в сообщении.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях войска РФ продолжают наступление, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны Украины потерь российские войска отошли на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий не было, войска РФ пытался производить огненное поражение украинских войск.

Генштаб сообщает, что в Мариуполе войска РФ продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия российских войск - на блокировании и поражении украинских подразделений в районе «Азовстали».

На Южнобужском направлении российская армия активных боевых действий не проводила.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки украинские войска отбили 17 российских атак, уничтожили 3 танка, одну артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники и автомобиль. «Утраты личного состава российских войск уточняются».

Российская авиация поражала объекты в восточной операционной зоне и в глубине территории Украины, сообщает ВСУ.

Украинские войска поразили 11 воздушных целей: 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28) 7 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.