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В Узбекистане за сутки выявили 16 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 15 мая 2022 года количество зараженных коронавирусом в Узбекистане составляет 238 818 (+16). Об этом сообщает Минздрав РУз.

Отмечается, что 5 человек заболели в Ташкентской области и 11 — в Ташкенте. При этом в столице 23 пациента выздоровели от болезни, а общее количество тех, кто оправился от коронавируса составило 236 999 (+25) человек.

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