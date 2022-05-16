Башкирия будет поставлять муку, макароны, масло и сахар в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - В Башкирию из Узбекистана будут поставляться свежие и сушеные овощи, а также специи и биологически активные добавки. Об этом в ходе рабочего визита в Ферганскую область рассказал министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

В свою очередь, Башкирия наладит в Узбекистан экспорт муки, макарон, подсолнечного масла и сахара, передает bashinform.

«Убежден, это станет началом долгого взаимовыгодного сотрудничества бизнес-сообществ республик. Более того, договорились заключить соглашение с ТПП Ферганской области, где более подробно будут прописаны детали нашего дальнейшего взаимодействия», — отметил Алексей Гусев.

Всего же предприниматели Башкирии заключили 7 соглашений с Узбекистаном на порядка 10,2 млн долларов.