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Башкирия будет поставлять муку, макароны, масло и сахар в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  В Башкирию из Узбекистана будут поставляться свежие и сушеные овощи, а также специи и биологически активные добавки. Об этом в ходе рабочего визита в Ферганскую область рассказал министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

В свою очередь, Башкирия наладит в Узбекистан экспорт муки, макарон, подсолнечного масла и сахара, передает bashinform.

«Убежден, это станет началом долгого взаимовыгодного сотрудничества бизнес-сообществ республик. Более того, договорились заключить соглашение с ТПП Ферганской области, где более подробно будут прописаны детали нашего дальнейшего взаимодействия», — отметил Алексей Гусев.

Всего же предприниматели Башкирии заключили 7 соглашений с Узбекистаном на порядка 10,2 млн долларов.

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