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Граждане Узбекистана в лидерах среди водителей-иностранцев, виновных в ДТП в России

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана чаще всего среди водителей-иностранцев в прошлом году становились виновниками ДТП в России. Это следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, который имеется в распоряжении ТАСС.

Так, по вине граждан Узбекистана произошло 1 тыс. 290 ДТП, Кыргызстана - 1 тыс. 92 и Таджикистана - 894. Также в пятерку вошли граждане Армении и Азербайджана, которые совершили 417 и 346 автопроисшествий соответственно. Наибольший показатель тяжести последствий среди водителей - граждан СНГ - зафиксирован в ДТП, произошедших по вине граждан Казахстана и Белоруссии, не относящихся к СНГ - по вине граждан Турции.

В целом, по данным МВД РФ, в 2021 году увеличилось количество ДТП по вине иностранцев. Зарегистрировано более 5 тыс. таких происшествий, что почти на 6% больше, чем годом ранее. В обзоре отмечается, что рост показателей аварийности в прошлом году произошел на фоне существенного снижения в 2020 году, когда действовали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, из-за чего число иностранцев в РФ значительно уменьшилось.

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