В Узбекистане учитель руками и ногами избил ученика во время урока (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 12:35, 16 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в одной из школ Узбекистана учитель избивает ученика, который пришел на урок неподготовленным.
Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, инцидент произошел 22 апреля в 4-й школе Бандиханского района Сурхандарьинской области. Учитель английского языка избил ученика 9-го класса.
По данному факту ведется доследственная проверка. В отношении учителя назначена служебная проверка.
Следствие находится под контролем Сурхандарьинской областной прокуратуры.
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