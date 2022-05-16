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В Узбекистане учитель руками и ногами избил ученика во время урока (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в одной из школ Узбекистана учитель избивает ученика, который пришел на урок неподготовленным.

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, инцидент произошел 22 апреля в 4-й школе Бандиханского района Сурхандарьинской области. Учитель английского языка избил ученика 9-го класса.

По данному факту ведется доследственная проверка. В отношении учителя назначена служебная проверка.

Следствие находится под контролем Сурхандарьинской областной прокуратуры.

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