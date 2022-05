ISW: Войска РФ укрепляют позиции на юге и пытаются окружить Северодонецк (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские силы, скорее всего, отдадут предпочтение победе в битве за Северодонецк, а не достижению административных границ Донецкой области.

Выводы института:

Российские силы, вероятно, отказались от задачи завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области.

Российские войска не продвинулись на Славянском направлении из-за неудачных наступательных действий в районе Изюма. Украинская авиация продолжает действовать севернее и восточнее Изюма.

Российские войска продолжают наносить артиллерийские, воздушные и морские удары по металлургическому комбинату «Азовсталь», но «защитники» Мариуполя удерживают свои позиции.

Российские силы укрепляют «оккупированные» населенные пункты вдоль южной оси, что указывает на российские цели по постоянному контролю над территорией.

ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские силы. Институт уточняет, что прекратил освещение операции поддержки 4, «Сумы и северо-восточная Украина», потому что она больше не является активной.

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и трех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;

Вспомогательное усилие 2 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 3 — южная ось.