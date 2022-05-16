экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ISW: Войска РФ укрепляют позиции на юге и пытаются окружить Северодонецк (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские силы, скорее всего, отдадут предпочтение победе в битве за Северодонецк, а не достижению административных границ Донецкой области.

Выводы института:

Российские силы, вероятно, отказались от задачи завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области.

Российские войска не продвинулись на Славянском направлении из-за неудачных наступательных действий в районе Изюма. Украинская авиация продолжает действовать севернее и восточнее Изюма.

Российские войска продолжают наносить артиллерийские, воздушные и морские удары по металлургическому комбинату «Азовсталь», но «защитники» Мариуполя удерживают свои позиции.

Российские силы укрепляют «оккупированные» населенные пункты вдоль южной оси, что указывает на российские цели по постоянному контролю над территорией.

ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские силы. Институт уточняет, что прекратил освещение операции поддержки 4, «Сумы и северо-восточная Украина», потому что она больше не является активной.

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и трех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;

Вспомогательное усилие 2 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 3 — южная ось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Башкирия будет поставлять муку, макароны, масло и сахар в Узбекистан
  • В Шанхае начнут открываться торговые центры, рынки и парикмахерские
  • Монголия вакцинирует миллионы голов скота от смертельного ящура


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com