В Казахстане предложили создать «центральноазиатский Amazon»

Amazon

CentralAsia (KZ) - Казахстан предложил странам центральноазиатского региона объединить усилия по выходу на глобальные платформы электронной коммерции – Amazon, e-Bay, Alibaba и AliExpress.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР, данный вопрос обсуждался в рамках регионального семинара по упрощению торговых процедур в Центральной Азии «От национальных дорожных карт к региональным реформам», который прошел в городе Нур-Султане. И, как отмечается, приглашенные стороны выразили готовность рассмотреть Концепцию создания единой платформы электронной коммерции стран Центральной Азии, так называемого центральноазиатского Amazon.

Помимо этого участники мероприятия обсудили перспективы взаимного сотрудничества стран Центральной Азии и выработку совместных решений для упрощения торговых, административных формальностей на границах. Рассматривался также вопрос совместного выхода продукции стран Центральной Азии на рынок Европейского союза.

Около года назад американская компания Amazon, являющаяся крупнейшей в мире платформой электронной коммерции, разрешила производителям товаров из стран Центральной Азии регистрироваться на своей площадке напрямую и дала им возможность продавать там свои товары.

В начале мая стало известно, что Казахстан вновь намерен усилить контроль над пропуском грузовых автомобилей на границе с Кыргызстаном, и произошло это всего через две недели после того, как контроль был ослаблен. Кабмин КР в свою очередь признал существование «серых» схем при экспорте/реэкспорте товаров в страны ЕАЭС, но пообещал приложить все усилия для их ликвидации.

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