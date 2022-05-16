В МИД РФ заявили, что Москва не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Сергей Рябков

CentralAsia (CA) - Россия не будет просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, призвав Запад не испытывать иллюзий по этому поводу, передает РИА Новости.

«Общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приноситься в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД уточнил, что вся эта ситуация — это ошибка руководства Швеции и Финляндии с далеко идущими последствиями, она демонстрирует уровень лиц, принимающих решения в этих странах.

«Мы смотрим на ситуацию в совокупности. Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. В последнее время комментарии были сделаны с нашей стороны на разных уровнях. Все это — отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире политикоформирующими кругами на Западе, и в частности, в странах Северной Европы. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно», — продолжил Рябков.

Он добавил, что как именно Россия будет обеспечивать свою безопасность после изменения общей конфигурации НАТО, — это отдельный вопрос. Его решение будет зависеть от того, к каким конкретным последствиям приведет присоединение двух стран к Североатлантическому альянс.

Накануне, 15 мая, стало известно, что находящаяся у власти в Швеции Социал-демократическая партия высказалась за вступление страны в НАТО. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде.

По ее словам, действия России на Украине ухудшили ситуацию в сфере безопасности не только для Швеции, но и для всей Европы.

Власти Финляндии также объявили, что намерены вступить в НАТО. Как в Швеции, так и в Финляндии это решение еще предстоит одобрить парламенту.