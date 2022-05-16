Кабул стремится согласовать проект по Трансафганской железной дороге с Узбекистаном

CentralAsia (UZ) - Начальник управления железных дорог Афганистана Бахт-ур-Рахман Шарафат заявил, что в течение месяца планируется начало полевых работ по строительству железной дороги совместно с Узбекистаном. Об этом сообщает издание TOLO News.

Технические группы обследования начнут свою работу в этом месяце, сейчас все ведомства обсуждают этот вопрос, — сказал Бахт-ур-Рахман Шарафат, начальник управления железной дороги.

Между тем, Торгово-инвестиционная палата (ACCI) заявила, что соединение Центральной Азии с Южной Азией через Афганистан окажет положительное влияние на рост торговых отношений Афганистана.

Наличие железной дороги во все три страны играет очень важную роль в их экспортной и импортной торговле, и мы приветствуем это, — сказал Хайруддин Майел, заместитель ACCI.

Согласно плану, подготовленному Афганскими железными дорогами, Трансафганская железная дорога пройдет через Мазар, Саманган, Пули-Хумри, Кабул, Логар и Джелалабад и в конечном итоге достигнет Пакистана.

26−27 марта в Термезе состоялась встреча узбекско-афганско-пакистанской группы, которая обсудила вопросы сотрудничества в транспортной и логистической сфере.

Железная дорога Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар может стать поворотным фактором для будущего региона. Афганистан давно называли «сердцем Азии» из-за его связующей роли между частями континента, добавил чиновник, — отметил глава пакистанской комиссии по инвестициям Мухаммад Азфар Ахсан.

По его словам, проект поможет стране присоединиться к китайскому проекту «Один пояс — один путь».

В ходе встречи также стороны обсудили проблемы и решения автомобильных перевозок грузов между тремя странами.