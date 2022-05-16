В Узбекистане предложили начать процесс обновления Конституции

CentralAsia (UZ) - Фракция Либерально-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате Верховного Совета предложила начать процесс внесения изменений в Конституцию. Этот вопрос обсуждался на заседании фракции 16 мая.

Как сообщает официальный сайт партии, «на заседании особо были отмечены выступления президента Республики Узбекистан на церемонии вступления в должность и во время праздничного поздравления, посвященного Дню Конституции, в частности высказанные мнения о необходимости осуществления конституционных реформ и обозначенных приоритетных направлениях».

В официальном заявлении отмечается, что после реформ в Узбекистане возникла необходимость внесения изменений в основной закон.

В Конституцию Узбекистана, принятую 8 декабря 1992 года, вносились поправки 16 раз.

После прихода к власти Шавката Мирзиеева в Конституцию также вносились изменения и дополнения.

В частности, в 2017 году были внесены поправки для модернизации судебной системы, а в 2019 году — для «демократизации правительства и его подотчетности».

После своего переизбрания в 2021 году Шавкат Мирзиеев вновь подчеркивал необходимость конституционной реформы.

В своем «Поздравлении народу Узбекистана» по случаю Дня Конституции 7 декабря прошлого года президент Мирзиеев отметил, что в основной закон страны поправки вносились семь раз, объяснив это необходимостью «демократических реформ».

В том поздравительном послании президент предложил более десятка других поправок к конституции. Среди них предложения изменить принцип «государство — общество — человек» на «человек — общество — государство», обеспечить интересы человека, развивать институт семьи, содействовать межнациональному согласию, обеспечивать права молодежи и закрепить принцип «Новый Узбекистан – социальное государство».