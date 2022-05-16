Минобороны России заявило о потере Украиной трех боевых самолетов

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российское вооруженные силы сбили 3 украинских боевых самолета: 2 штурмовика Су-25 и один тактический бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха (Харьковская область) сбиты в воздухе два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24», — сказал Конашенков.

По его словам, над населенными пунктами Новосветловка в Луганской народной республике, Дементиевка, Изюм и Малые проходы в Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское в Донецкой народной республике были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 2 реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

Конашенков также сообщил, что российские военные перехватили в Харьковской и Херсонских областях 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Представитель Минобороны рассказал, что за минувшие сутки ВКС России нанесли удары с воздуха высокоточными ракетами по двум пунктам управления Вооруженных сил Украины, в том числе командному пункту 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Цаповка Харьковской области. Также с воздуха удары были нанесены по 16 районам сосредоточения живой силы и военной техники, восьми долговременным огневым точкам и пяти складам ракетно-артиллерийского вооружения у населенных пунктов Красный лиман в Харьковской области, Владимировка и Константиновка в ДНР, а также Берестовое в ЛНР. В результате ударов уничтожены свыше 360 человек, выведены из строя 78 единиц военной техники.

Также, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 3 пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего. Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.

Всего с начала российских военных действий в Украине уничтожены:

168 самолетов;

125 вертолетов;

889 беспилотников;

307 зенитных ракетных комплексов;

3108 танков и других боевых бронированных машин;

381 установка реактивных систем залпового огня;

1529 орудий полевой артиллерии и минометов;

2949 единиц специальной военной автомобильной техники.