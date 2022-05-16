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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 83 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 16 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 27 700 (+300) человек,

танков ‒ 1 228 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 2 974 (+16) ед,

артиллерийских систем – 577 (+22) ед,

РСЗО – 195 (+0) ед,

средств ПВО – 89 (+0) ед,

самолетов – 200 (+0) ед,

вертолетов – 165 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),

крылатых ракет – 97 (+2),

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 101 (+14) ед,

специальной техники – 42 (+0).

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