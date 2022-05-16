Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 83 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:34, 16 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 16 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 27 700 (+300) человек,
танков ‒ 1 228 (+8) ед,
боевых бронированных машин – 2 974 (+16) ед,
артиллерийских систем – 577 (+22) ед,
РСЗО – 195 (+0) ед,
средств ПВО – 89 (+0) ед,
самолетов – 200 (+0) ед,
вертолетов – 165 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),
крылатых ракет – 97 (+2),
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 101 (+14) ед,
специальной техники – 42 (+0).
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