Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 83 дня военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 16 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 27 700 (+300) человек, танков ‒ 1 228 (+8) ед, боевых бронированных машин – 2 974 (+16) ед, артиллерийских систем – 577 (+22) ед, РСЗО – 195 (+0) ед, средств ПВО – 89 (+0) ед, самолетов – 200 (+0) ед, вертолетов – 165 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11), крылатых ракет – 97 (+2), кораблей/катеров – 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 101 (+14) ед, специальной техники – 42 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia