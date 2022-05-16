Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 16 мая, состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений.

Глава Узбекистана поздравил туркменскую сторону с успешным проведением ряда крупных международных мероприятий – первого Межпарламентского форума и встречи Диалога женщин стран Центральной Азии и России, которые состоялись 12-13 мая текущего года в городе Ашхабаде.

Состоялся также обмен мнениями по международной повестке, вопросам продолжения тесного регионального взаимодействия и развития продуктивного сотрудничества в рамках многосторонних организаций, в том числе по содействию обеспечению мира и безопасности, а также экономическому восстановлению Афганистана, — говорится в сообщении.

Президентом Туркменистана сейчас является Сердар Бердымухамедов, победивший на недавних выборах после ухода Аркадага, который теперь занимает должность председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша.