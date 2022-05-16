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В Узбекистане уволили руководство школы после избиения ученика
Предыстория: В Узбекистане учитель руками и ногами избил ученика во время урока (видео)

CentralAsia (UZ) -  Областное управление народного образования изучило ситуацию с избиением ребенка в одной из школ Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба УНО.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 апреля. Учитель проводил занятия у учащихся 9 «Б» класса. Во время урока в класс зашла классный руководитель по поводу ссоры, которая произошла между одноклассниками. Один из учеников начал дерзить классному руководителю и учителю английского языка, на что последний разозлился и избил школьника.

Отмечается, что на имя начальника отдела кадров поступило заявление о расторжении трудового договора от директора 4-й школы Бандиханского района. Также трудовые договора были расторгнуты с заместителем директора школы по духовно-воспитательной работе, заместителем директора по учебной работе, учителем английского языка и классным руководителем 9-Б класса.

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