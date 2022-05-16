ОДКБ нужно подключиться к миротворческой деятельности ООН,- Токаев

CentralAsia (KZ) - В Москве 16 мая проходит саммит лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченный к 30-летию договора и к 20-летию самой организации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил о необходимости подключать ОДКБ к миротворческим операциям ООН.

«ОДКБ стал эффективным механизмом многостороннего сотрудничества», - заявил Токаев.

«На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира», – убежден глава государства.

«ОДКБ нужно еще больше уделять внимание укреплению южных рубежей Центральной Азии», - отметил Токаев.

По итогам встречи, как ожидается, будет подписано Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ по случаю юбилейных дат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в ходе саммита может быть затронута ситуация на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Председательство в ней меняется каждый год, в 2021 году во главе ОДКБ была Беларусь, в этом году - Армения.

Документы о создании ОДКБ были подписаны 15 мая 1992 года в Ташкенте. Тогда их подписали президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана (эта страна вышла из ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединились Азербайджан и Грузия (обе страны покинули ОДКБ в 1999 году), а также Беларусь.

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